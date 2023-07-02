«Торонто» пополнился Йоном Клингбергом

«Торонто Мэйпл Лифс» подписали контракт с атакующим защитником Йоном Клингбергом годовой контракт на сумму $ 4,15 млн, сообщает ESPN.

30-летний хоккеист большую часть своей карьеры провёл в «Даллас Старз». Перед началом прошлого чемпионата НХЛ Клингберг заключил однолетний контракт на $ 7 млн с «Анахайм Дакс», которые затем обменяли его в «Миннесоту Уайлд». За две команды в минувшем регулярном сезоне швед провёл 67 матчей, в которых набрал 33 (10+23) очка.

За карьеру в НХЛ Клингберг набрал 407 (81+326) очков в 619 играх. Самым результативным для хоккеиста, выбранного «Далласом» в первом раунде драфта-2010, стал сезон-2017/2018, когда он единственный раз провёл все 82 матча и заработал 67 (8+59) баллов за результативность.