Представитель Петра Кочеткова высказался о будущем игрока в «Каролине»

Дэн Мильштейн, представитель российского голкипера «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков рассказал, что игрок не планирует уходить в аренду.
«У Петра на следующий сезон односторонний контракт. Поэтому никакой аренды мы не предусматриваем. Однозначно, он будет в Северной Америке», — приводит слова Мильштейна ТАСС.
Ранее «Каролина» переподписала контракт с 33-летним датским голкипером Фредериком Андерсеном и продлила контракт с другим вратарём — Антти Раантой. Таким образом, Кочетков станет третьим вратарём.
Пётр Кочетков в регулярке-2022/2023 сыграл 24 матча, в которых одержал 12 побед с 90,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.
Напомним, в прошлом сезоне «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, где проиграла в серии «Флориде Пантерз».
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