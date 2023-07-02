Экс-голкипер СКА и «Сочи» Хелльберг подписал контракт с «Питтсбургом»

«Питтсбург Пингвинз» на своём сайте объявил о подписании голкипера Магнуса Хелльберга, форвардов Радима Зогорны и Марка Джонстона. Хелльберг и Зогорна подписали контракты на один год, Джонстон — на два.
32-летний голкипер Хелльберг играл в Континентальной хоккейной лиге за СКА и «Сочи». Всего в КХЛ на его счету 169 матчей, в которых он одержал 81 победу с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,00. Магнус стал чемпионом мира в составе сборной Швеции в 2018 году.
Радим Зогорна — брат Томаша Зогорны и Гинека Зогорны. Томаш шесть лет провёл в хабаровском «Амуре». Гинек играл за хабаровский клуб два сезона. 27-летний Радим в прошлом сезоне сыграл восемь матчей за «Калгари Флеймз» без результативных баллов.
27-летний Джонстон прошлый сезон провёл в АХЛ за клуб «Торонто Марлис». В 69 встречах хоккеист набрал 22 (9+13) очков.
- 2 июля 2023
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