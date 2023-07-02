Защитник Артемий Князев в результате обмена перешёл из «Сан-Хосе» в «Виннипег»
Поделиться
Российский защитник Артемий Князев перешёл из системы клуба «Сан-Хосе Шаркс» в «Виннипег Джетс» в обмен на защитника Леона Гаванке, сообщает пресс-служба команды из Канады.
22-летний Князев в прошлом сезоне играл за фарм-клуб «акул» в АХЛ — «Сан-Хосе Барракуда». За 61 матч защитник набрал 28 (5+23) очков с 32 минутами штрафа.Уроженец Казани провёл в Национальной хоккейной лиге за «Сан-Хосе» один матч без набранных очков.
Князев был выбран на драфте НХЛ — 2019 клубом «Сан-Хосе Шаркс» во втором раунде под общим 48-м номером.
В 2021 на молодёжном чемпионате мира Артемий сыграл семь встреч, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности четыре очка с 10 минутами штрафа.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2023
-
19:01
-
18:44
-
18:35
-
18:15
-
18:05
-
17:52
-
17:35
-
17:21
-
17:08
-
16:42
-
16:30
-
16:21
-
16:05
-
15:50
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
12:40
-
12:10
-
11:45
-
11:15
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
03:48
-
03:35
Партнерский контент