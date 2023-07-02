Защитник Артемий Князев в результате обмена перешёл из «Сан-Хосе» в «Виннипег»

Российский защитник Артемий Князев перешёл из системы клуба «Сан-Хосе Шаркс» в «Виннипег Джетс» в обмен на защитника Леона Гаванке, сообщает пресс-служба команды из Канады.

22-летний Князев в прошлом сезоне играл за фарм-клуб «акул» в АХЛ — «Сан-Хосе Барракуда». За 61 матч защитник набрал 28 (5+23) очков с 32 минутами штрафа.Уроженец Казани провёл в Национальной хоккейной лиге за «Сан-Хосе» один матч без набранных очков.

Князев был выбран на драфте НХЛ — 2019 клубом «Сан-Хосе Шаркс» во втором раунде под общим 48-м номером.

В 2021 на молодёжном чемпионате мира Артемий сыграл семь встреч, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности четыре очка с 10 минутами штрафа.