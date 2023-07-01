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Владислав Наместников продолжит карьеру в «Виннипеге»

Владислав Наместников продолжит карьеру в «Виннипеге»
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Российский нападающий Владислав Наместников подписал новый контракт с «Виннипег Джетс», сообщает CapFriendly.

Отмечается, что с 30-летним форвардом заключено двухлетнее соглашение на общую сумму $ 4 млн. В среднем за сезон Наместников будет получать $ 2 млн.

Кроме того, «Виннипег» подписал контракт с 30-летним голкипером «Вегас Голден Найтс» Лораном Броссуа. Вратарю-чемпиону дали соглашение на один год и $ 1,75 млн.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 20 встречах за «Виннипег», в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач, суммарно записав на свой счёт 10 очка при общем показателе полезности «+10». В ходе сезона Наместникова обменяли из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Джетс».

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