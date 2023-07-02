«Не ждал, что меня выберут». Голкипер системы московского «Динамо» Егоров — о драфте НХЛ

Вратарь системы московского «Динамо» Егор Егоров прокомментировал драфт НХЛ — 2023, на котором его выбрал «Калгари Флэймз» в шестом раунде под общим 176-м номером.

«Были разговоры с клубами, но если честно, всё равно не ждал, что меня выберут. Для меня это была большая новость. Выбор на драфте — такое событие, к которому нельзя относиться как-то негативно.

Я драфт не смотрел. Мне за пару минут до моего выбора написал скаут из «Калгари» и сказал «жди, сейчас будет [выбор]». Было общение и с другими клубами, но с «Калгари» разговаривал больше всего, они проявили наибольший интерес.

Тренировочный лагерь — это очень полезно как с хоккейной стороны, так и со стороны становления команды. Важно ещё больше сплотить коллектив — как первую команду, так и молодёжку. Где я буду играть — в молодёжной или высшей лиге — надо спрашивать не у меня.

У меня ещё два года контракта с «Динамо». Надо сначала окрепнуть в России, стать полноценным игроком основы «Динамо», а потом уже думать об НХЛ. Я стараюсь концентрироваться на своей работе, честно отдаваться делу. Самое главное — играть», — приводит слова Егорова ТАСС.

Ранее нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский отреагировал на свой выбор в седьмом раунде драфта НХЛ клубом «Сан-Хосе» под общим 203-м номером.