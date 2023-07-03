Тайлер Бертуцци подписал однолетний контракт с «Торонто»

Нападающий Тайлер Бертуцци подписал контракт с «Торонто», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что стороны заключили соглашение сроком на 1 год. Канадский форвард получит $ 5,5 млн.
Бертуцци начал сезон-2022/23 в «Детройте», в феврале 2023 года игрока обменяли в «Бостон». В минувшем регулярном чемпионате НХЛ форвард набрал 30 (8+22) очков в 50 матчах. В плей-офф сезона-2022/23 у хоккеиста 10 (5+5) очков в 7 играх.
«Бостон» выиграл регулярный чемпионат, набрав рекордные 135 очков в 82 играх. Команда вылетела в первом раунде Кубка Стэнли.
«Торонто» в регулярном чемпионате набрал 111 очков, заняв четвёртую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Команда завершила сезон поражением в противостоянии с «Флоридой» в четвертьфинале плей-офф. Серия завершилась победой «Пантерз» со счётом 4-1.
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