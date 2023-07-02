Суперветераны в «Рейнджерс», новая пятёрка в «Детройте». Как прошёл первый день рынка НХЛ

Первый день рынка свободных агентов НХЛ завершён. Многие из главных действующих лиц (Патрик Кейн, Владимир Тарасенко, Тайлер Бертуцци) взяли паузу и пока остаются свободными агентами. Однако даже без этого команды подписали 166 новых игроков, суммарно выдав им $ 646 млн. Как провели этот день самые активные команды?

«Каролина»

Главные контракты: Дмитрий Орлов ($ 7,75 млн на 2 года), Майкл Бантинг (4,5х3), Йеспер Фаст (2,4х2), Антти Раанта (1,5х1), Фредерик Андерсен (3,4х2)

После того как «ураганы» выбрали пятерых игроков из России на драфте, они подписали ещё и Дмитрия Орлова. Пожалуй, защитник получил больший кэпхит, чем это мог кто-то ожидать, но это объясняется краткосрочностью контракта. Это довольно нестандартное решение: сами игроки обычно страхуются длительными сделками. Оборона «Каролины» и так была одной из лучших в лиге, а теперь получает абсолютно убийственную глубину, где нет провисания на левом или правом фланге.

Но вот другую проблему «ураганы» пока не решили — у этой команды нет ярких суперзвёзд в атаке и 1 июля пока не появилось. Бантинг прекрасно показал себя в качестве ролевика рядом с торонтовскими суперзвёздами, это злой и кусачий игрок, но сложно представить себе, что это будет тот человек, который в решающий момент плей-офф придумает что-то более оригинальное, чем бесконечные каролинские броски. Платёжка забита почти до краёв, и места для Кейна/Тарасенко точно не осталось.

Но самое странное решение от команды — вернуть дуэт Андерсен — Раанта в тот момент, когда Пётр Кочетков уже получил односторонний контракт и явно был готов к тому, чтобы играть в основе. Из этой троицы только Петра можно отправить в АХЛ, не выставляя на драфт отказов — но есть ли ему что доказывать в фарм-лиге? Вполне возможно, «ураганы» будут использовать в сезоне всю троицу в основе, но примеров удачных триумвиратов вратарей в современной НХЛ не так уж и много.

«Рейнджерс»

Главные контракты: Блейк Уилер, Ник Бонино (оба — 0,8х1), Джонатан Куик (0,85х1)

Всё-таки хорошо быть командой из Нью-Йорка. У тебя огромные проблемы с потолком, которые не позволяют бороться за топовых свободных агентов? Не беда, к тебе всегда могут подъехать ветераны, которые готовы сделать огромную скидку ради возможности поиграть в Большом Яблоке. По цене трёх минималок «НЙР» добавил в свой состав опыт почти трёх тысяч игр в НХЛ и людей, выигрывавших на круг пять Кубков Стэнли. В НБА такие контракты ветеранов называются «рингчейз», или «погоней за перстнем».

Блейк Уилер Фото: Frank Gunn/Zuma/ТАСС

Это актуально более всего для Уилера, который за свою богатую карьеру лишь раз играл хотя бы в финале конференции. Теперь он и Бонино будут воспитывать состав «Рейнджерс», который справедливо назывался многими мягкотелым и отлетел даже от совсем зелёных в плане плей-офф «Нью-Джерси». Несмотря на слухи о проблемах в раздевалке, журналисты пишут, что высшее руководство «Виннипега» очень уважало Уилера именно как человека и лидера, и вряд ли просто так. В чисто хоккейном плане, судя по всему, Блейк займёт место в звене с Крайдером и Зибанеджадом, Бонино — в центре четвёртого звена. Куик же явно сдал в последние сезоны — но кто знает, как он заиграет с нагрузкой не в 60 игр за сезон, а в 25–30.

«Питтсбург»

Главные контракты: Тристан Джерри (5,38х5), Райан Грейвз (4,5х6), Ларс Эллер (2,45х2), Ноэль Аччари (2х3), Мэтт Ньето (0,9х2)

Самый удивительный слух, который клубится вокруг «Питтсбурга» — это новости о возможном обмене Эрика Карлссона. На первый взгляд кажется, что никаких активов у клуба нет — разве что опустошить копилку драфт-пиков и оказаться в той же ситуации, что и «Сан-Хосе», пару лет назад подаривший «Оттаве» пик Тима Штюцле. Но это пока остаётся лишь слухами — в реальности «Питтсбург» не только потратился на рынке 1-го числа, но и днями ранее заполучил свежеиспечённого чемпиона НХЛ Райлли Смита.

Главным и самым спорным решением Кайла Дубаса стало продление контракта с Тристаном Джерри. В качестве основного вратаря Джерри не выиграл ни одной серии в плей-офф — его ошибки в воротах во многом стоили команде вылета от «Айлендерс» в 2021-м, в ставшем печально известным поражении от «Чикаго» Тристан тоже накосячил. Однако у этого есть и обратная сторона: Джерри долгое время был одним из самых стабильных вратарей в НХЛ, редко падавшим ниже среднего уровня по лиге, и в период дрянной вратарской статистики это наверняка было оценено по достоинству.

Кроме того, Дубас пересобрал нижние звенья. Возможно, самым качественным приобретением окажется самое дешёвое: Ньето в разных командах показывал очень качественную игру в меньшинстве и в четвёртом звене. Однако все решения Дубаса увеличили средний возраст и так немолодого нападения «Питтсбурга» (до 31,2 года), не решена проблема Картера и Гранлунда, которые провалили прошлый сезон.

«Нэшвилл»

Главные контракты: Райан О’Райлли (4,5х4), Густав Нюквист (3,19х2), Люк Шенн (2,75х3)

Одной из главных интриг межсезонья было то, как проявит себя Барри Тротц на абсолютно незнакомом посту генменеджера команды, где он сделал себе имя. В результате получилась одна из самых противоречивых кампаний сезона, которая вызывает максимально противоречивую реакцию. Тротц не побоялся расстаться с дуэтом Джохансен — Дюшейн даже ценой огромного «мёртвого» кэпхита в платёжке, при этом радикальная перестройка не началась — старых ветеранов заменили другие, но подешевле.

Райан О’Райлли Фото: PETTER ARVIDSON/Imago/ТАСС

Тротц — тренер старой школы, который ставит прежде всего на крепкую защиту, сплочённый коллектив и правильных ребят. Хотя болельщикам и было обещано, что нужны форварды, которые заставляли бы вскакивать их с мест, понятно, что на пустом месте они не появятся, задрафтованным надо расти. Весна показала, что у «хищников» есть интересная, пусть и вроде бы беззвёздная группа молодых форвардов. Теперь их наставником будет опытнейший РОР, который, как кажется, даже сделал скидку «Предаторз». Дорогое избавление от Дюшейна объяснялось как раз тем, что Мэтт — не самый лучший одноклубник. Теперь, по логике, правильные люди должны строить правильную команду и помогать молодёжи адаптироваться к НХЛ.

«Детройт»

Главные контракты: Джей Ти Комфер (5,1х5), Даниэль Спронг (2х1), Клим Костин (2х2), Шейн Гостисбер (4,13х1), Джастин Холл (3,4х3), Джеймс Раймер (1,5х1)

Как и год назад, Стив Айзерман добавил полноценную пятёрку игроков, не выписав при этом ни одного сверхдлинного контракта — но если год назад «Детройт» назывался победителем рынка, то сейчас в интернете можно увидеть вырываемые из головы волосы, вопросы в пустоту «Айзерман что, свихнулся?» и обвинения в том, что Стиви Уай и не был реальным генменеджером «Тампы». Такое поведение ещё более удивительно, чем прошлогодние завышенные ожидания.

Философия «Детройта», который строит Айзерман, была понятна — это ровная команда без больших звёзд, но с большой глубиной, которая должна быть жёсткой и создавать проблемы любому сопернику. Да, это не развесёлая «Тампа», но в «Тампе» Айзерман когда-то получил наследство в лице Хедмана и Стэмкоса. В «Детройте» прошлый менеджмент регулярно бил в молоко в большинстве пиков первого раунда в пятилетку перед приходом Айзермана — и реально элитных юниоров в системе клуба не было. Кроме того, «крылья» ни разу не поднялись на драфт-лотерее.

В подписаниях «Детройта» смущают две вещи. Во-первых, Джастин Холл не кажется лучшей опцией для третьей пары, особенно с такой зарплатой. Во-вторых, у «крыльев» всё ещё нет явной звезды на фланге. Все драфт-пики этого года были использованы для выбора игроков, слухи об обмене Дебринкэта стали тише, а активов у команды по-прежнему полно. Если не использовать их сейчас, то потом юниоры начнут мешать друг другу пробиваться в состав — но такое ощущение, что менеджмент чего-то ждёт.

«Флорида»

Главные контракты: Оливер Экман-Ларссон (2,5х1), Нико Миккола (2,5х3), Дмитрий Куликов и Майк Райлли (оба — 1х1)

В финале главной проблемой «Флориды» была оборона — как в плане чисто оборонительных действий, так и в режиме перехода в атаку. С учётом того, что игравший с тяжёлой травмой Аарон Экблад пропустит старт сезона, а самый бородатый игрок лиги Радко Гудас перешёл в «Анахайм», «пантеры» подписали аж четырёх защитников на односторонние контракты — и это не самая обычная тактика для рынка свободных агентов.

Дмитрий Куликов (слева) Фото: Joel Auerbach/AP/ТАСС

Из этого квартета больше всего внимания привлекают ОЭЛ и Куликов. Русский защитник в последнее время ударно менял клубы и вообще традиционно был самым незаметным россиянином в лиге — вы могли и позабыть, что карьеру он начинал именно во «Флориде», где проводил свои лучшие сезоны и был важным защитником для большинства. С Экман-Ларссоном история простая: это защитник, который уже не стоит $ 8 млн в год и не может играть 22 минуты за матч, но в новой команде явно надеются, что ОЭЛ даст достойный уровень, проводя на льду 18–19 минут. Нельзя сказать, что «пантеры» элитно усилились, но у них давно не было банальной глубины сзади.

«Даллас»

Главные контракты: Мэтт Дюшейн (3х1), Крэйг Смит (1х1), Сэм Стил (0,85х1)

В Техасе сработали негромко, но весьма эффективно. Хотя выше уже писалось, что Дюшейн заработал себе не лучшую репутацию, игроки, совсем недавно набиравшие 86 очков, на дороге не валяются. Учитывая наличие Хинца и Сегина, Дюшейн должен выходить в третьем звене против куда более слабых соперников и набить неплохую статистику, чтобы получить хороший контракт через год. Учитывая то, как бледно выглядел «Даллас» в финале Запада, глубина очень важна.

Кроме того, «звёзды» хотят возродить первораундника Стила, который второй раз за два года не получает даже квалификационного предложения. В «Миннесоте» Стил не смог набирать очки даже в звене с Капризовым и Цуккарелло, но здесь от него этого требовать и не будут. Ну а до открытия рынка НСА клуб сохранил Евгения Дадонова на очень пристойных условиях — русский форвард снова показал, что максимально эффективен с правильными партнёрами и умеет приносить пользу в плей-офф.