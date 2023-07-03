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Четыре российских хоккеиста примут участие в лагере развития «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» на своём официальном сайте представил список игроков, которые примут участие в лагере развития.

В список попали четыре российских хоккеиста: нападающие Александр Кисаков, Виктор Неучев, Стивен Сардарян, а также защитник Никита Новиков.

В минувшем сезоне 20-летний Кисаков провёл 48 матчей в АХЛ за «Рочестер Американс» и набрал 8 (6+2) очков.

У 19-летнего Неучева в прошлом сезоне 57 матчей в КХЛ за «Автомобилист», в которых он забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.

20-летний Сардарян в сезоне-2022/2023 играл в NCAA за Университет Нью-Хэмпшира. В 29 матчах на его счету 7 (2+5) результативных балла.

Игрок обороны 19-летний Новиков последние два сезона провёл в московском «Динамо». В минувшем сезоне Новиков провёл 62 матча в КХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков.