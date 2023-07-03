Нападающий Виктор Неучев приступил к тренировкам в лагере развития игроков «Баффало»
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Форвард Виктор Неучев приступил к тренировкам в лагере развития игроков «Баффало Сэйбрз».
Напомним, Виктор подписал трёхлетний контракт новичка с «Баффало» 3 мая 2023 года. 19-летний Неучев в прошлом сезоне сыграл в Континентальной хоккейной лиге за «Автомобилист» 57 матчей, в которых он забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков с показателем полезности «+2». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 Неучев провёл четыре игры, не отметившись результативными действиями.
Ранее стало известно, что в лагере развития игроков «Баффало Сэйбрз», помимо Неучева, находятся российские нападающие Александр Кисаков и Стивен Сардарян, а также защитник Никита Новиков.
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