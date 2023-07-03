В Магнитогорске откроется академия хоккея «Металлург»

В Магнитогорске появится академия хоккея «Металлург». Об этом сообщил первый вице-президент и директор «Металлурга» Алексей Жлоба.

«В первую очередь мы говорим о современном понятии развития детей, где мы становимся ответственными не только за спортивный прогресс ребят, но и за верный подход к обучению и успеваемость наших воспитанников, за соблюдение психологии спорта и отношений, грамотное медицинское сопровождение, применение инновационных технических разработок для глубокого функционального анализа.

Директор по развитию «Металлурга» Сергей Мозякин почти весь прошлый сезон провёл в командировках, посмотрел на лучшие примеры реализованных проектов. На основании всей этой информации мы поняли, что всё не только выполнимо, но и есть точки для дальнейшего развития и усовершенствования.

Президентом хоккейного клуба «Металлург» Виктором Филипповичем Рашниковым принято решение о строительстве нового тренировочного комплекса с двумя ледовыми полями и всей сопутствующей серьёзной академии инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания, качественной работы медицинского крыла, физического и социального роста детей.

Сейчас мы находимся на этапе составления технических заданий для подготовки проекта комплекса, общаемся с различными проектными организациями. Когда проведём все необходимые процедуры и определимся с подрядчиком, тогда подготовим поэтапный план работ и сможем уже конкретно говорить о сроках прохождения государственных экспертиз, начала и завершения строительства и непосредственно запуска академии», — цитирует Жлобу сайт «Металлурга».