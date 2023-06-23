В «Металлурге» рассказали, как клуб будет играть домашние матчи во время ремонта аэропорта

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко сообщил, что магнитогорский клуб надеется сыграть несколько матчей на домашней площадке в начале сезона, несмотря на реконструкцию местного аэропорта. Международный аэропорт города закрыт с июня для реконструкции взлётно-посадочной полосы, ремонт должен завершиться в октябре.

«У нас есть ближайшие аэропорты в Уфе и Челябинске, оттуда до Магнитогорска около 350 км. Думаю, что половину месяца проведём в поездках. Проведём на выезде пять-шесть игр, потом вернёмся и сыграем дома, затем ещё четыре-пять игр на выезде.

Думаю, такого, чтобы целый месяц быть в поездке, не будет. Мы лигу давным-давно уведомили, что у нас такая ситуация. Поэтому там всё будет нормально», — цитирует Гомоляко ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне в подобной ситуации оказался «Авангард». Из-за завершения строительства и подготовки домашней арены омский клуб был вынужден в течение сентября провести 12 матчей подряд на выезде.