«Мы готовы принять любой вызов». Ротенберг — о возможной работе на Кубке Первого канала

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера национальной команды на декабрьском Кубке Первого канала.

«Это решит тренерский совет, мы готовы принять любой вызов. Здесь надо учитывать наш график. Мы сыграли 104 игры в сезоне. Это непросто, но как решит тренерский совет, так мы и сделаем. Будем это всё обсуждать.

Что касается участников майской серии в следующем году, то мы готовы к любым вариантам. Сборная Беларуси – очень сильный соперник. Она выиграла Кубок Первого канала. Наша задача была в том, чтобы доказать, что мы сборная России», — сказал Ротенберг журналистам.

Ранее Ротенберг сравнил системы подготовки КХЛ и НХЛ.