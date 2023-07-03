Ротенберг: у нас игроки проходят куда лучшие тестирования, чем на драфт-комбайне НХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил системы подготовки КХЛ и НХЛ.
«Мы уважаем все системы. Но мы верим в свою систему подготовки и считаем её абсолютно правильной. В НХЛ проходят тесты, но и у нас игроки проходят те же самые тесты. Но у нас нет необходимости говорить на всю страну, что у нас игроки тестируются на сборах тем или иным образом.
Просто в НХЛ запущена пиар-машина, которая работает и всё раскручивает. Впрочем, мы открыты для СМИ и готовы показать, что у нас игроки проходят куда лучшие тестирования, чем те, что имеются на драфт-комбайне НХЛ», — сказал Ротенберг журналистам.
Ранее Ротенберг подвёл итог первого дня драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 и рассказал о планах по развитию нападающего армейцев Матвея Мичкова.
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