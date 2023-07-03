Майоров: определимся с новым главным тренером сборной России не раньше начала сезона

Председатель тренерского совета Федерации хоккея России Борис Майоров рассказал о сроках принятия решения о назначении главного тренера национальной команды и заявил, что ФХР не продлит контракт с Алексеем Жамновым.

«Если мне не изменят память, то у Жамнова закончился контракт со сборной в мае. На данный момент в связи с отсутствием международных матчей тренерский совет делает паузу, чтобы определиться с кандидатурами в национальную команду. Но контракт у Жамнова закончился, и продлевать его не будем. Мы определимся с новым главным тренером сборной России не раньше начала сезона. Пока берём паузу, нет смысла торопиться», — сказал Майоров в интервью Metaratings.ru.

Ранее Ротенберг ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера национальной команды на декабрьском Кубке Первого канала.