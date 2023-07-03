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В «Тракторе» прокомментировали крупный обмен с «Торпедо»

В «Тракторе» прокомментировали крупный обмен с «Торпедо»
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал крупный обмен с «Торпедо». Челябинский клуб получил права на 22-летнего форварда системы «Торонто Мэйпл Лифс» Семёна Дер-Аргучинцева. «Торпедо», в свою очередь, получило права на двоих россиян, играющих в Национальной хоккейной лиге, — Павла Дорофеева из «Вегас Голден Найтс» и Никиту Охотюка из «Сан-Хосе Шаркс». Кроме того, в стан нижегородцев перешёл 17-летний нападающий Кирилл Свищёв.

«Семён Дер-Аргучинцев — праворукий центральный нападающий, находящийся в интересном направлении развития и не достигший и на 50% своего профессионального потолка. Его сильные качества — интеллект, игра с шайбой и умение сыграть на партнёра. Хотел бы поблагодарить руководство «Торпедо» за конструктивные переговоры и пожелать удачи всем участникам сделки», — приводит слова Волкова официальный сайт «Трактора».

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