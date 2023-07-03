«Почему на Овечкина не нападают?» Л. Иванова — об аресте российского хоккеиста в Польше

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала арест российского хоккеиста в Польше. 20-летнего россиянина Максима С., представляющего «Заглембе», задержали по подозрению в шпионской деятельности. Сейчас его арестовали на три месяца. Тем не менее российскому хоккеисту грозит до 10 лет тюремного заключения. Максим С. играет в Польше с октября 2021 года.
«В Польше, безусловно, русофобия. Они уже не знают, что придумать, но США что творят? Они же им подсказы дают! Почему‑то они Овечкина не трогают! А Максим — это ещё мальчишка!
Ну почему они смелые такие, американцы? Почему вот на Овечкина не нападают? Сильного спортсмена они не будут трогать, а вот на таких спортсменах они будут всё это проверять. Посоветую спортсменам нашим за рубежом: вы были сильными и будете сильными! И не разевайте рот», — приводит слова Ивановой «Матч ТВ».
- 3 июля 2023
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