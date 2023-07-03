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Иван Мирошниченко поделился мнением о лагере развития «Вашингтона»

Иван Мирошниченко поделился мнением о лагере развития «Вашингтона»
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Российский нападающий Иван Мирошниченко поделился мнением о летнем лагере развития «Вашингтон Кэпиталз». Лагерь проходит с 1 по 5 июля.

«Всё проходит вроде супер. Сильно устал. Думал, будет легче, но всё же тяжело. Пацаны все довольны, все улыбаются, все общаются, все дружно куда-нибудь ходят. Это супер.

Чему научился? Сосредотачиваться, тренера слушать. Я языка не знаю, приходится прям смотреть и запоминать, что показывают. Ну а так пока что тяжеловато мне во всей этой атмосфере.

Кто хорошо играет? Леонард, которого задрафтовали, хороший парень. Суздалев, Тринеев. Очень много хороших игроков», — приводит слова Мирошниченко пресс-служба «Вашингтона».

«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

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