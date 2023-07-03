Мирошниченко объяснил, что является самым трудным для российского игрока в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко, принимающий участие в лагере развития, поделился ожиданиями на сезон и рассказал о трудностях для российских игроков в НХЛ.

«Как решил, что сейчас правильное время приехать? В принципе, играть в Америке, попасть в НХЛ — моя мечта. Неважно, буду я проходить через «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата») или напрямую в команду НХЛ. Просто иду за мечтой.

Какие планы на год? Ожидаю сразу попасть в команду НХЛ, буду готовиться летом. Чтобы вопросов ни у кого не было. Конечно, там все мастера, играют уже долго, и это будет тяжело сделать. Но я постараюсь.

Что самое трудное для российского игрока в НХЛ? У меня уже был опыт игры на маленькой площадке. И на чемпионате мира, и на других турнирах. Поэтому, наверное, для меня будет сложным не столько перестроиться на нынешний хоккей, сколько привыкнуть к языку и всему быту. Это всё по-другому здесь», — приводит слова Мирошниченко пресс-служба «Вашингтона».

«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.