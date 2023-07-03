Иван Мирошниченко ответил на вопрос о своём самочувствии после победы над раком

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко, принимающий участие в лагере развития, рассказал о своём самочувствии.
«Как чувствую себя? У меня хорошее состояние — и физическое, и ментальное. Когда приехал, меня проверили и ещё раз убедились, что всё хорошо. Сейчас чувствую себя прекрасно. Вернул ли потерянный вес? Да, и даже больше (смеётся)», — приводит слова Мирошниченко пресс-служба «Вашингтона».
Напомним, в марте 2022 года у форварда была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания, а в середине октября вернулся к тренировкам. После этого Мирошниченко вернулся в хоккей в начале ноября 2022 года, начав играть в МХЛ за «Омских Ястребов».
- 3 июля 2023
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