Российские игроки пообщались во время лагеря развития «Вашингтона»

Появилось видео с занятий в лагере развития «Вашингтон Кэпиталз». На кадры попали российские хоккеисты «столичных».
Так, нападающий Иван Мирошниченко тренировал свой известный мощный бросок во время мини-схваток в формате «два на два». Кроме того, молодой форвард пообщался с соотечественником Богданом Тринеевым.
«Богдан Тринеев также помогает Ивану Мирошниченко, пока Венди Марко разбирает упражнения по катанию. Их очередь тренировать катание после работы над нападением», — написала журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере».
Напомним, лагерь начался 1 июля, он продлится до 5 июля.
«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
Тринеев был выбран «Кэпиталз» на драфте НХЛ – 2020 под общим 117-м номером. В мае 2022 года форвард заключил трёхлетний контракт новичка с «Вашингтоном» с кэпхитом $ 859 тыс. Текущий сезон хоккеист провёл в московском «Динамо» на условиях аренды из «Вашингтона».
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