Ривз: хочу стать легендой «Торонто». Мы все ими станем, если выиграем Кубок Стэнли
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36-летний нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Райан Ривз, заключивший с командой контракт на три года, признался, что хочет стать её легендой.
«Мой отец был рад, что я переходу в «Торонто», он прекрасно понимает значение такого клуба. Мой отец Уиллард был легендой «Виннипега». Надеюсь, смогу стать легендой в «Торонто», время покажет. Если сможем выиграть Кубок Стэнли, то все будем легендами этого клуба», — приводит слова Ривза Toronto Sun.
В минувшем сезоне 36-летний силовой форвард выступал за «Рейнджерс» и «Миннесоту». В общей сложности он провёл 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (5+10) очков при 43 минутах штрафа и семи драках. В плей-офф Ривз сыграл в шести матчах и не набрал очков при 14 минутах штрафа.
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