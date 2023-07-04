Стало известно, где Иван Барбашёв проведёт свой день с Кубком Стэнли

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва, рассказал, где россиянин проведёт свой день с Кубком Стэнли.
«К сожалению, в этом году лига не разрешит Ване привезти Кубок Стэнли в Россию. Отмечать победу с трофеем Ваня будет в узком кругу своих родственников и друзей в Майами во время прохождения подготовительных сборов к сезону», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Ивану Барбашёву 27 лет. Россиянин попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй подобный трофей в карьере. Ранее, в 2019 году Кубок Стэнли покорился Барбашёву в составе «Сент-Луис Блюз».
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