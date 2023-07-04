Итоги драфта и новые контракты игроков. Интервью с главным агентом россиян в НХЛ

В Национальной лиге завершился драфт и подошли к концу первые дни рынка свободных агентов, запомнившиеся множеством ярких сделок. Обозреватель «Чемпионата» эксклюзивно пообщался с одним и ведущих североамериканских агентов, главой и основателем компании Gold Star Дэном Мильштейном, который рассказал об интересных и важных нюансах трудоустройства своих клиентов.

Драфт НХЛ

— Расскажите, сколько хоккеистов вашего агентства выбрано на завершившемся недавно драфте НХЛ?

— В общей сложности из нашего агентства процедуру драфта прошли 13 ребят. Это хоккеисты из России, Беларуси, Финляндии, Канады и США.

— Кого выбрали в первом раунде?

— Российского защитника Диму Симашева выбрала «Аризона» под шестым номером, а его соотечественника и коллегу по амплуа Мишу Гуляева задрафтовал «Колорадо» под 31-м номером.

— Как в целом оцените завершившийся драфт?

— Оцениваю позитивно. Всё, за чем мы приехали, мы получили. Был довольно трудный год для российских ребят в связи с тем, что скауты из Северной Америки не посмотрели на них в России. Кроме того, не было интернациональных турниров, на которых российские и белорусские ребята могли сыграть со сверстниками.

— Дмитрий Симашев неожиданно ушёл выше Матвея Мичкова, хотя в России все ставили на Матвея. Почему, на ваш взгляд, так получилось?

— У Димы есть уникальное сочетание качеств: катание, как у Морица Зайдера из «Детройта», и понимание игры, как у Миро Хейсканена из «Далласа». Год назад я сказал Диме, что у него будет возможность стать лучшим защитником по своему году рождения и получить высокий номер драфта. Но чтобы попасть на драфт по-настоящему топовым игроком, ему нужно было выучить английский язык. Мы дали ему репетитора, а Дима дал слово, что когда он приедет в Северную Америку, то будет общаться с командами без переводчика. В итоге он приехал с великолепным знанием английского языка и приятно удивил представителей команд.

Новый контракт Барбашёва и Кубок Стэнли

— Иван Барбашёв подписал мощный пятилетний контракт с «Вегасом» на $ 25 млн. Расскажите, как проходили переговоры?

— Подготовка к выходу на рынок свободных агентов ведётся на протяжении всего года, ещё до истечения срока контракта. Раз в три месяца мы подготавливаем презентации, делаем их оценку на фоне других игроков такого же плана, обсуждаем команды-приоритеты, за которые хотели бы играть ребята в статусе НСА. На протяжении последних двух лет «Вегас» входил в топ-3 команд, больше всего импонировавших Ване.

Мильштейн и Барбашёв Фото: Из личного архива Дэна Мильштейна

— К тому же «Голден Найтс» завоевали Кубок Стэнли.

— Да, «Вегас» считается одной из топовых организаций в лиге. Ваня влился в команду с первой игры, ему и его семье очень комфортно быть частью этой организации. Когда «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, в приоритете было остаться в клубе. Мы понимали, что за год потолок зарплат в НХЛ поднялся всего на $ 1 млн, нужна была тщательная подготовка для выхода на рынок свободных агентов. Новый контракт – обоюдное желание команды и хоккеиста. Кстати, сразу после обмена из «Сент-Луиса» у нас было контрактное предложение, но оно нас не устроило, поэтому обсуждали новое соглашение уже после окончания сезона.

— Где Иван планирует провести свой законный день с выигранным Кубком Стэнли?

— К сожалению, в этом году лига не разрешит Ване привезти Кубок Стэнли в Россию. Отмечать победу с трофеем Ваня будет в узком кругу своих родственников и друзей в Майами во время прохождения подготовительных сборов к сезону.

Сорокин и Наместников

— Ещё одно сильное подписание – восьмилетний контракт вратаря Ильи Сорокина с «Айлендерс» на $ 66 млн. Как можете его прокомментировать?

— Диалог вёлся почти ежедневно на протяжении трёх месяцев. Илья не рассматривал возможный обмен в приоритете, у нас была задача договориться с клубом, чтобы не выходить на рынок свободных агентов. Разговор шёл только о восьмилетнем контракте.

Реакция «Айлендерс» на новый контракт Сорокина: В «Айлендерс» прокомментировали крупный контракт Ильи Сорокина на $ 66 млн

— К тому же соглашение с «островитянами» продлил соотечественник Ильи – Семён Варламов. Это важный момент?

— Илья остаётся в «Айлендерс» на девять лет (у Сорокина ещё год действующего соглашения. – Прим. «Чемпионата»). Они с Семёном очень близкие друзья, поэтому Илья рад, что их дуэт вратарей сохранился.

Дэн Мильштейн и Илья Сорокин Фото: Из личного архива Дэна Мильштейна

— Почему Владислав Наместников принял решение продлить контракт с «Виннипегом»?

— Действительно, Влад ещё на два года остаётся в «Виннипеге». Он работал с главным тренером Риком Боунессом не только во второй части прошлого сезона, но и в «Далласе». Также за «Джетс» будут выступать Артемий Князев, русский канадец Дэнни Жилкин, Никита Чибриков и белорус Дмитрий Кузьмин. Когда произошёл обмен Артемия из «Сан-Хосе» в «Виннипег», то генеральный менеджер «Джетс» Кевин Чевелдэйофф мне в шутку сказал, что мы теперь не «Виннипег Джетс», а «Виннипег Голд Стар».

Шарангович и Кузьменко

— Белоруса Егора Шаранговича ожидаемо обменяли из «Нью-Джерси»?

— Егор был недоволен своим игровым временем и тем, как его использовали в «Дэвилз». Мы договорились о сделке с «Калгари» и уже во время обмена подписали двухлетний контракт. Егор рассчитывает на игру в топ-6 в новой для себя команде.

— Андрей Кузьменко провёл феноменальный сезон в НХЛ!

— Год назад у нас был выбор из 30 команд, в составе которых Андрей мог продолжить карьеру. В финальный список попали три команды, игравшие в полуфинале Кубка Стэнли, и два клуба, игравших в финале.

— То есть Андрей мог выиграть Кубок Стэнли в «Вегасе»?

— Мы много раз всё обсуждали с Андреем, и оба считаем, что он выбрал для себя самую правильную команду. В «Ванкувере» Андрей смог раскрыть потенциал, забросить в первый сезон в НХЛ 39 шайб и гарантировать себе место в лиге на многие годы вперёд.

Денисенко, Аскаров и Мироманов

— С начала прошлого сезона клиентом вашего агентства является Григорий Денисенко, также с вами начал сотрудничать Ярослав Аскаров.

— Гриша – очень хороший молодой игрок, мы подписали контракт одностороннего порядка с «Флоридой» на следующие два сезона. Был выбор: подписывать соглашение на год или два. Мы очень рады, что договорились с «Пантерз». Гриша сможет спокойно развиваться и прогрессировать, а не думать о завтрашнем дне. Ярослав же начал подготовку к следующему сезону, он один из самых перспективных российских вратарей.

— Как дела у Даниила Мироманова?

— К сожалению, Даниил не смог принять участия в матчах Кубка Стэнли из-за травмы. Это защитник атакующего плана, который до 18 лет выступал на позиции нападающего. Он обладает уникальными игровыми качествами, не совсем характерными для ребят из России. У Даниила ещё год одностороннего контракта с «Вегасом».