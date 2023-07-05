Пыленков: кто смотрел седьмой матч «Северстали» с ЦСКА, прекрасно понимает, что произошло

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков рассказал о седьмом матче в серии ЦСКА — «Северсталь» (5:3) в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023.

«Мало кто вообще верил, что «Северсталь» выиграет хотя бы один матч, потому что ЦСКА на протяжении уже скольких лет первый раунд проходил со счётом 4-0. Но мы знали, что мы можем, и не хотели сдаваться. И думаю, что ЦСКА понял после первого или второго матча, что так просто мы не сдадимся. В этой серии «Северсталь» проявила командный характер.

Чувства после седьмого матча? Удовлетворения точно у нас не было, потому что мы могли выиграть. Вели 2:0 в седьмом матче, но кто смотрел ту встречу, тот всё прекрасно понимает, что произошло. Такова жизнь.

Что больше всего выделяет ЦСКА с хоккейной точки зрения? У них больше опыта, как опыта седьмых матчей, так и вообще. Год за годом эта команда претерпевает минимальные изменения, уже какой сезон играют одни и те же игроки. Они выступают одним коллективом и уже чувствуют друг друга так хорошо, как ни одна другая команда», — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Пыленковым читайте на «Чемпионате»: