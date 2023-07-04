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Федерация хоккея Канады назначила на пост гендиректора бывшую главу ассоциации кёрлинга

Федерация хоккея Канады назначила на пост гендиректора бывшую главу ассоциации кёрлинга
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Федерация хоккея Канады назначила Кэтрин Хендерсон генеральным директором и президентом, сообщает пресс-служба организации. Она сменила Скотта Смита, который ушёл в отставку в октябре.

Хендерсон провела последние семь лет в качестве генерального директора ассоциации кёрлинга Канады. Она приступит к своей новой роли в Федерации хоккея Канады 4 сентября.

«У Кэтрин отличный послужной список и опыт, достаточный для того, чтобы возглавить нашу организацию в процессе её трансформации. С ней у руля мы уверены, что продолжим предпринимать шаги, необходимые для обеспечения того, чтобы хоккей был безопасным и инклюзивным видом спорта», — заявил председатель совета директоров Федерации хоккея Канады Хью Фрейзер.

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