Дадонов — о травме в плей-офф НХЛ: врач сразу сказал, что надо забыть о возвращении на лёд

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов рассказал о своей травме, полученной в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом». В одном из эпизодов игры россиянин столкнулся со своим же игроком, после падения на лёд он так и не смог продолжить участие в матче и вылетел до конца плей-офф.

«В каком моменте получил травму? У нас было большинство, Роопе Хинц и я пошли к шайбе, он упал, по инерции покатился и врезался в меня. Удар не особо сильный был, но я сразу почувствовал, что что-то не то. На адреналине не так сильно чувствовалась боль, у меня были надежды вернуться в игру. Но доктор посмотрел и сразу сказал, что об этом надо забыть.

Характер травмы? Связка в колене. Ничего серьёзного, но нужно время на восстановление. Надо делать специальные упражнения для восстановления связок колена. К новому сезону буду полностью готов. Наверное, смысла об этом говорить нет, но если бы мы вышли в финал, то я надеялся там сыграть. Сейчас просто у меня нет временных рамок, могу спокойно дать колену восстановиться, чтобы грамотно подвести связку к моей предсезонной работе. Думаю, через три-четыре недели уже смогу в полную тренироваться.

Был ли шанс вернуться в состав в серии с «Вегасом»? С «Вегасом» точно не было. Если бы и было возможно выйти, то это четвёртая или пятая игра финала», — цитирует Дадонова Sport24.

Недавно Дадонов заключил с «Далласом» двухлетнее соглашение стоимостью $ 4,5 млн. За каждый сезон российский нападающий получит по $ 2,25 млн.