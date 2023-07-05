«Забыл об этом пункте в контракте». Дадонов — о несостоявшемся обмене в «Анахайм»

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов вспомнил, как сорвался его обмен в «Анахайм» в конце сезона-2021/2022. Руководство «Вегаса» объявило об обмене россиянина в «Дакс», который позднее был отменён из-за того, что «Анахайм» находился в стоп-листе клубов Дадонова.

«Со мной никто не обсуждал причину обмена. У меня есть только свои догадки. Команда не вписывалась в потолок зарплат, нужно было избавиться от суммы, которая была примерно равна моему контракту. И, наверное, я для них был более удобным вариантом, потому что в другом случае нужно было расставаться либо с двумя игроками, либо с тем, кто в клубе с самого начала.

Если честно, я сам забыл об этом пункте в контракте. Когда мне позвонили, я принял эту информацию, даже не мог подумать, что меня могут обменять в команду, которая в списке запретных. Когда созвонился с агентом (интересы Евгения за океаном представляет Максим Моливер. — Прим. «Чемпионата»), он мне сказал: «Стоп, «Анахайм» у тебя в списке. Куда это они собрались обменивать?» — цитирует Дадонова Sport24.

Недавно Дадонов заключил с «Далласом» двухлетнее соглашение стоимостью $ 4,5 млн. За каждый сезон российский нападающий получит по $ 2,25 млн.