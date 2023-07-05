Андрей Коваленко — о карьере сына: она не идеальна, Николай потерял год в «Локомотиве»

Бывший хоккеист команд Национальной хоккейной лиги Андрей Коваленко рассказал о том, как складывается карьера его сына Николая.

«Не могу назвать её идеальной. По ряду субъективных причин сын потерял один сезон в воспитавшем его «Локомотиве». Пришлось делать шаг назад и перезагружать свою карьеру сначала в «Ак Барсе», а потом в «Торпедо».

Да, последний сезон в Нижнем благодаря доверию тренерского штаба Игоря Ларионова у Коваленко получился — и в регулярке, и в плей-офф. Но мы говорили с Николаем, и он согласился со мной, что один крепкий сезон может выдать и средний хоккеист. Только стабильность отличает середняка от большого мастера. Поэтому Николай в предстоящем сезоне обязан сыграть как минимум не хуже — и сделать этот шаг к мастеру. На решение такой задачи он и настраивается.

Знаю, что со стороны «Колорадо» есть устойчивый интерес. Тем более что этому клубу сезон НХЛ не совсем удался, тогда как Николай вместе с «Торпедо» хорошо вырос.

Но когда уезжать в НХЛ — решать Николаю следующим летом, когда завершается его контракт с Нижним. Он осознанно выбрал КХЛ и пока доказывает, что прав. Хотя есть и другие примеры — тот же многолетний партнёр сына по «Локомотиву» и молодёжной сборной Григорий Денисенко, который уже несколько сезонов пробивается через АХЛ во «Флориду». Пока не всё получается», — сказал Андрей Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.