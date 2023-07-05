19-летний нападающий «Бурана» перешёл в систему СКА
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Нападающий «Бурана» Михаил Кабат переходит в систему СКА, сообщает пресс-служба армейского клуба. С игроком заключён контракт до конца сезона-2024/2025. Воронежский клуб получит денежную компенсацию.
19-летний форвард на детско-юношеском уровне выступал за команды ЦСКА и «Динамо». Профессиональную карьеру начал в сезоне-2021/2022 в Воронеже в системе «Бурана». За два сезона нападающий провёл 49 игр в ВХЛ, в которых набрал 12 (6+6) очков. Также Михаил выступал в НМХЛ за «Протон», в составе которого сыграл 53 матча и набрал 37 (20+17) результативных баллов.
Сегодня, 5 июля, стало известно, что СКА подписал контракт с вратарём Юханом Маттссоном. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.
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