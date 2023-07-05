Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА подписал контракт с вратарём Юханом Маттссоном

СКА подписал контракт с вратарём Юханом Маттссоном
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с вратарём Юханом Маттссоном. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

С 2013 года голкипер выступал в Швеции и провёл восемь сезонов в местном чемпионате. Сначала выступал за «Юргорден», «Бьёрклёвен» и «Тимру» из второй лиги. В сезоне-2015/2016 сделал больше всех «сухих» матчей и показал лучший процент отражённых бросков среди всех вратарей второй шведской лиги. В 2019 году стал чемпионом Швеции, также дважды выигрывал Лигу чемпионов в 2019 и 2020 годах.

С 2021 года голкипер выступает в КХЛ. Выступал за рижское «Динамо» и «Автомобилист». В общей сложности провёл 65 матчей в Континентальной лиге при 92% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,32.

Выступал за сборные Швеции разных возрастов. В 2012 году стал чемпионом мира среди молодёжи.

Материалы по теме
СКА подписывает шведского вратаря. Обмен Самонова оказался ошибкой?
СКА подписывает шведского вратаря. Обмен Самонова оказался ошибкой?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023