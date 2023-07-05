Хоккейный клуб СКА подписал контракт с вратарём Юханом Маттссоном. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

С 2013 года голкипер выступал в Швеции и провёл восемь сезонов в местном чемпионате. Сначала выступал за «Юргорден», «Бьёрклёвен» и «Тимру» из второй лиги. В сезоне-2015/2016 сделал больше всех «сухих» матчей и показал лучший процент отражённых бросков среди всех вратарей второй шведской лиги. В 2019 году стал чемпионом Швеции, также дважды выигрывал Лигу чемпионов в 2019 и 2020 годах.

С 2021 года голкипер выступает в КХЛ. Выступал за рижское «Динамо» и «Автомобилист». В общей сложности провёл 65 матчей в Континентальной лиге при 92% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,32.

Выступал за сборные Швеции разных возрастов. В 2012 году стал чемпионом мира среди молодёжи.