Г. Титов: Маттссон не слабее Рейдеборна, СКА есть на кого положиться в важных матчах

Чемпион мира — 1993, тренер Герман Титов прокомментировал подписание контракта шведского голкипера Юхана Маттссона со СКА.

«Очередной удачный трансфер питерцев! В прошлом сезоне именно вратарская проблема не позволила СКА выйти в финал Кубка Гагарина — сказалось отсутствие опытного первого номера. Петербуржцы в серии с ЦСКА солиднее действовали по всей площадке, но неуверенная игра вратарей свела усилия полевых игроков на нет.

Москвичей же подтащил опытный Рейдеборн. Маттссон, на мой взгляд, ничем не слабее Адама — и такой вратарь может стать надёжным фундаментом для чемпионских амбиций СКА. Маттссон точно впишется в состав армейцев и добавит команде ещё больше стабильности. Вратарь, как говорится, половина команды, и армейцам теперь точно есть на кого положиться в важных матчах», — сказал Титов «Чемпионату».