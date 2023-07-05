Экс-форвард команд НХЛ и КХЛ Щербак перешёл во французский клуб

27-летний российский нападающий Никита Щербак перешёл в «Анже» (главная лига Франции), сообщает пресс-служба французского клуба.

Последним клубом форварда был словацкий «Слован» из Братиславы. В 10 матчах игрок забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Ранее Щербак играл за команду чешской лиги «Маунтфилд». В сентябре 2022 года россиянин не смог продлить контракт с клубом из-за проблем с продлением рабочей визы. После этого форвард продолжил индивидуальную подготовку в Канаде.

За свою карьеру Никита выступал за «Монреаль Канадиенс», «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ; «Авангард», «Трактор» в КХЛ. Уроженец Москвы был выбран на драфте НХЛ в 2014 году в первом раунде под общим 26-м номером клубом «Монреаль Канадиенс».