Дадонов: в «Далласе» не хватает россиян, хочется на русском языке поговорить

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов рассказал, как относится к частой смене клубов и отсутствию в них других российских хоккеистов.
«Постоянные переходы из команды в команду — сильный стресс? Не скажу, что сильный стресс. Но мне это не очень нравится. Поэтому и говорю, что хотелось подписать контракт и остаться больше чем на год в команде.
Как быстро вливаюсь в коллектив? Довольно быстро. Не я один такой. Обмены происходят в каждой команде, это налаженная схема, к новеньким всегда с пониманием относятся, все друг другу помогают.
В последнее время я в своих командах был единственным россиянином. Не хватает соотечественников? Не хватает, да. Хочется и на русском языке поговорить. С кем из соотечественников из других клубов поддерживаю связь? Когда был один в Монреале, без семьи и без русских, то ходил на ужин с русскими ребятами из других команд, которые приезжали к нам. Практически со всеми, кто приезжал, виделся», — цитирует Дадонова Sport24.
Недавно Дадонов заключил с «Далласом» двухлетнее соглашение на $ 4,5 млн. За каждый сезон российский нападающий получит по $ 2,25 млн.
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