Зюзин: «Салавату» надо найти ещё двух Хмелевски, иначе их ждёт драматический сезон

Экс-защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин считает, что возможное неучастие нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Хо-Сэнга в следующем сезоне не станет проблемой для уфимского клуба, однако ему необходимо усиление.
«Вот Хо-Сэнг как раз — потеря не большая, а сомнительная. Да, у него очень неплохой потенциал даже по меркам НХЛ, но существует и скандальный ореол. Вот и прошлый сезон «Салавата» прошёл мимо Хо-Сэнга… Но проблема здесь в другом. После сокращения лимита на легионеров нельзя ошибаться с иностранцами. Все три позиции легионера должны быть укомплектованы игроками, чьё лидерство не обсуждается.
Между тем прошлый сезон «Салават» прошёл, по сути, с одним полноценным легионером — форвардом Хмелевски, все остальные в основном лечились. Было время, чтобы найти на рынке ещё двух Хмелевски — в разных амплуа. Да, рынок сейчас специфический, но эта задача хоть и сложная, но решаемая. Решить её пока не получилось, и это большая проблема «Салавата».
Любой сильный иностранец — большой плюс и фактор развития любого клуба. Работал тренером в «Салавате», когда Кирилл Капризов много тренировался рядом с Линусом Умарком и Теэму Хартикайненом — и в том числе поэтому вырос в суперзвезду мирового хоккея. Сомнительные легионеры, наоборот, тянут организацию вниз, приводят к косым взглядам одноклубников, молодёжи. Прочитайте интервью капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина — и вы увидите отношение команды к тому же Хо-Сэнгу. Такие внутренние раздражители команде в её становлении, мягко говоря, не помогают. В такой ситуации Уфе однозначно необходимо усиление. Иначе молодую команду ждёт ещё один драматический сезон», – цитирует Зюзина Russia-Hockey.ru.
Хмелевски стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем чемпионате. Он забросил 26 шайб и отдал 22 голевые передачи, набрав в общей сложности 48 очков за 67 матчей. В плей-офф Александр стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. На его счету 5 (4+1) очков в шести матчах. По окончании сезона легионер решил продлить контракт с клубом.
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