Аланов — о «Торпедо» в сезоне-2021/2022: думал, что это самая лучшая команда КХЛ

Защитник «Сибири» Егор Аланов поделился ожиданиями о работе с тренером Дэвидом Немировски. Специалист подписал в апреле с новосибирским клубом контракт по системе «1+1», когда после первого сезона по результатам выступлений обсуждается дальнейшая работа тренера в клубе.

«Знал, что Андрея Алексеевича Мартемьянова не будет, и долго думал, кто же будет новым главным тренером. Когда услышал про Немировски, то воспринял эту новость положительно. Мне кажется, что мой стиль игры подходит его системе. Не могу сказать, как всё сложится. Понятно, что у Дэвида такое смешанно русско-канадское мышление. Но мне хочется поиграть в североамериканский хоккей – постоянное давление, все вперёд. Да, будет много изменений. Но нельзя постоянно сидеть в зоне комфорта.

В голове не пронеслась мысль, что «Сибирь» будет играть как «Торпедо»? Пронеслась. Очень хорошо помню «Торпедо» Немировски, когда мы играли с ними в Новосибирске в позапрошлом сезоне и горели 0:3 после первого периода. Тогда думал: «Блин, это самая лучшая команда КХЛ. Против неё вообще нереально играть. Как они офигенно играют!» Надеюсь, мы будем играть так же!» – цитирует Аланова пресс-служба КХЛ.

В минувшем сезоне Аланов отметился двумя заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.