«Предупредил, что на сборах будет тяжело». Нападающий «Металлурга» — о тренере Разине

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин рассказал о подготовке команды к сезону и о работе с новым главным тренером «Магнитки» Андреем Разиным.

«Какие ожидания от сезона, учитывая селекцию и смену вектора? Собирается хороший сплав опытных и молодых амбициозных талантов. Одним словом: хороший коллектив. Мы можем хорошо взлететь в этом сезоне, и точно уверен, что можем сыграть в финале. Надо серьёзно готовиться к сезону. Мы получили опыт в прошлой регулярке. Понимаем, что надо делать, а что — нет.

С Андреем Разиным обсуждал роль в команде? Да. Мы с Андреем Владимировичем работали в сборной. Тогда и познакомились, провели две недели в команде. Он выпускал меня в большинстве. Сейчас увиделись, пообщались – всё прошло хорошо. Предупредил, что на сборах будет тяжело. Рассказал, как видит мою роль.

Баллоны уже закупили, я даже видел их. Страшно? Нет. Я уже бегал с баллонами. В «Зауралье» работал с тренером, который их использовал. С тренером по ОФП Сергеем Киприяновым планомерно готовимся к баллонам. Бегаем с тросами, готовимся к сборам», — цитирует Коробкина сайт КХЛ.

В прошлом сезоне 24-летний Коробкин сыграл 64 матча, в которых набрал 20 (10+10) очков.