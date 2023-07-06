«Предупредил, что на сборах будет тяжело». Нападающий «Металлурга» — о тренере Разине

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин рассказал о подготовке команды к сезону и о работе с новым главным тренером «Магнитки» Андреем Разиным.
«Какие ожидания от сезона, учитывая селекцию и смену вектора? Собирается хороший сплав опытных и молодых амбициозных талантов. Одним словом: хороший коллектив. Мы можем хорошо взлететь в этом сезоне, и точно уверен, что можем сыграть в финале. Надо серьёзно готовиться к сезону. Мы получили опыт в прошлой регулярке. Понимаем, что надо делать, а что — нет.
С Андреем Разиным обсуждал роль в команде? Да. Мы с Андреем Владимировичем работали в сборной. Тогда и познакомились, провели две недели в команде. Он выпускал меня в большинстве. Сейчас увиделись, пообщались – всё прошло хорошо. Предупредил, что на сборах будет тяжело. Рассказал, как видит мою роль.
Баллоны уже закупили, я даже видел их. Страшно? Нет. Я уже бегал с баллонами. В «Зауралье» работал с тренером, который их использовал. С тренером по ОФП Сергеем Киприяновым планомерно готовимся к баллонам. Бегаем с тросами, готовимся к сборам», — цитирует Коробкина сайт КХЛ.
В прошлом сезоне 24-летний Коробкин сыграл 64 матча, в которых набрал 20 (10+10) очков.
- 6 июля 2023
-
16:54
-
16:39
-
16:31
-
16:20
-
16:08
-
15:50
-
15:35
-
15:25
-
15:15
-
14:50
-
14:40
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
11:55
-
11:20
-
10:50
-
10:05
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
03:59
-
03:19
-
02:38
-
02:22
- 5 июля 2023
-
23:40
-
23:27
-
23:10
-
22:50
-
22:21