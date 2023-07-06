Второй бомбардир минского «Динамо» Душак подписал контракт с клубом АХЛ «Спрингфилд»
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Экс-защитник минского «Динамо» Джозеф Душак подписал контракт с фарм-клубом «Сент-Луис Блюз» «Спрингфилд Тандербёрдс» в Американской хоккейной лиге, сообщает пресс-служба команды.
В прошлом сезоне 25-летний игрок обороны стал вторым бомбардиром минчан, набрав в регулярке 45 (9+36) очков в 68 матчах. В плей-офф на счету Душака три матча без набранных баллов.
До своей игры в Минске Душак провёл 111 игр в АХЛ в течение четырёх сезонов за «Торонто Марлис». В сезоне-2021/2022 Джозеф занял второе место по очкам среди всех защитников АХЛ, набрав 52 (7+45) результативных балла в 61 игре.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что защитник Коди Кёрран подпишет однолетний контракт с минским «Динамо».
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