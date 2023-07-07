Лучич рассказал, почему игроки НХЛ не хотят играть за «Калгари»

Нападающий «Бостона» Милан Лучич рассказал, почему игроки не хотят играть в «Калгари». За последние два года клуб по своему желанию покинули форварды Джонни Годро, Мэттью Ткачук и Тайлер Тоффоли. Ещё несколько лидеров клуба с большой долей вероятности покинут команду в это межсезонье.
«Мне там нравилось. Прекрасное место, чтобы жить и играть. Когда зимой с гор дует тёплый ветер, становится по-настоящему комфортно. Конечно, бывает и холодновато.
Мы все любим арену «Скоушабэнк Саддлдоум», но она очень старая. Это главное. В целом Калгари – небольшой город, в котором мало что происходит, кроме игр «Флэймз». В выходной день ты не сходишь на матч НБА или МЛБ. Выезды бывают непростыми», – цитирует Лучича Sportsnet.
Лучич в межсезонье вернулся в «Бостон», подписав с клубом однолетний контракт на $ 1 млн.
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