Лучич рассказал, почему игроки НХЛ не хотят играть за «Калгари»

Нападающий «Бостона» Милан Лучич рассказал, почему игроки не хотят играть в «Калгари». За последние два года клуб по своему желанию покинули форварды Джонни Годро, Мэттью Ткачук и Тайлер Тоффоли. Ещё несколько лидеров клуба с большой долей вероятности покинут команду в это межсезонье.

«Мне там нравилось. Прекрасное место, чтобы жить и играть. Когда зимой с гор дует тёплый ветер, становится по-настоящему комфортно. Конечно, бывает и холодновато.

Мы все любим арену «Скоушабэнк Саддлдоум», но она очень старая. Это главное. В целом Калгари – небольшой город, в котором мало что происходит, кроме игр «Флэймз». В выходной день ты не сходишь на матч НБА или МЛБ. Выезды бывают непростыми», – цитирует Лучича Sportsnet.

Лучич в межсезонье вернулся в «Бостон», подписав с клубом однолетний контракт на $ 1 млн.