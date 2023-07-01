«Бостон» объявил о переходе сразу троих нападающих

«Бостон Брюинз» на официальном сайте объявил о подписании троих нападающих.
Так, «мишки» заключили контракт с 24-летним форвардом «Сиэтл Кракен» Морганом Гики. С ним подписано соглашение на два года и общую сумму $ 4 млн. В среднем за сезон Гики будет получать $ 2 млн. «Бостон» также подписал 34-летнего экс-нападающего «Филадельфии Флайерз» Джеймса ван Римсдайка на один год и $ 1 млн.
Кроме того, в «Брюинз» вернулся Милан Лучич. Легенда клуба заключил однолетний контракт на $ 1 млн.
Нападающий, которому сейчас 35 лет, выступал за «Бостон Брюинз» на протяжении восьми сезонов: с 2007 по 2015 год. В сезоне-2010/2011 Лучич с командой стал обладателем Кубка Стэнли. На прошедшем чемпионате мира в Финляндии и Латвии канадский форвард завоевал золотые медали.
Всего за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Лучич провёл 1173 матча, в которых забросил 233 шайбы и отдал 351 результативную передачу, набрав в общей сложности 584 очка с показателем полезности «+60» и 1299 минутами штрафа.
- 1 июля 2023
-
21:43
-
21:37
-
21:32
-
21:22
-
21:11
-
21:04
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:36
-
20:23
-
20:21
-
20:13
-
19:59
-
19:51
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:22
-
19:14
-
19:06
-
18:54
-
18:30
-
18:24
-
18:07
-
18:03
-
17:53
-
17:35
-
17:26
-
17:19
-
17:04
-
16:42
-
16:29
-
16:00
-
15:55