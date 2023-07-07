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«Мы должны быть с ними». Бывший игрок молодёжной сборной Словакии поддержал Россию

Бывший нападающий молодёжной сборной Словакии Кевин Йендрол в своих социальных сетях поддержал Россию.

20-летний хоккеист выложил видео, которое посвятил стране. Кроме того, в комментариях словацкий форвард резко осудил ЛГБТ-сообщества. Он вступил в переписку с телеведущим Растиславом Илиевым.

«В России всё работает так, как надо. Мы должны быть с ними, а не с американскими *** (представителями ЛГБТ-сообществ. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Йендрол.

Хоккеист также рассказал, что считает правильным: «Нормальная семья: мужчина, женщина, дети. Другие должны лечиться».

Йендрол добавил, что считает гомосексуализм болезнью.

«Его не следует выдвигать и продвигать. Они должны держать это при себе или лечиться», — написал Йендрол.

В ответ на критику, последовавшую за заявлениями хоккеиста, ему пришлось отключить возможность комментирования. Сейчас 20-летний Йендрол является свободным агентом. В сезоне-2022/2023 игрок защищал цвета словацкого «Пресова».