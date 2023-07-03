Гашек отреагировал на переезд соотечественника, защитника Скленички в КХЛ

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек в «Твиттере» отреагировал на переход соотечественника, защитника Давида Скленички в «Барыс». Хоккеист заключил односторонний контракт на один сезон — до 30 апреля 2024 года. Гашек ответил на слова одного из чехов, раскритиковавшего Скленичку и написавшего «плевать на него».
«Плевать, пожалуйста, не на игроков, а на наших 200 депутатов и 81 сенатора», — написал Гашек.
Он дополнил своё сообщение критикой чешского правительства за то, что оно на законодательном уровне не запрещает чехам выступать в России.
«Да, он [Скленичка] сам решил, как ясно говорят ему наши депутаты и сенаторы, что это правильно на законном уровне», — дополнил Гашек.
Кроме того, экс-вратарь «Спартака» ответил на уточнение, что Скленичка, перейдя в «Барыс», будет играть не в России, а в Казахстане.
«КХЛ проводит свои матчи в основном в России. Так что его выступления будут показывать именно там (включая телеэфиры). Вот в чём дело. Но, как видите, я не осуждаю его прямо. Плюют на нас наши законодатели», — говорится в сообщении.
- 3 июля 2023
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