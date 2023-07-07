Стала известна зарплата Маттссона в СКА. Он будет получать меньше, чем в «Автомобилисте»

Стала известна заработная плата 31-летнего шведского голкипера Юхана Маттссона в СКА, сообщает «Спорт-экспресс».
Отмечается, что вратарь по однолетнему соглашению с санкт-петербургской командой заработает 25 млн рублей. Примечательно, что в «Автомобилисте» в прошлом сезоне Маттссон получал 35 млн рублей.
Шведский вратарь играет в Континентальной хоккейной лиге с 2021 года. Он защищал цвета рижского «Динамо» и «Автомобилиста». В общей сложности Маттссон провёл 65 матчей в КХЛ при 92% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,32.
С 2013 года голкипер выступал в Швеции и провёл восемь сезонов в местном чемпионате. Сначала он выступал за «Юргорден», «Бьёрклёвен» и «Тимру» из второй лиги. В сезоне-2015/2016 Маттссон оформил больше всех «сухих» матчей и показал лучший процент отражённых бросков среди всех вратарей второй шведской лиги. В 2019 году голкипер стал чемпионом Швеции, также дважды выигрывал Лигу чемпионов в 2019 и 2020 годах.
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