«Сиэтл» подписал 38-летнего экс-форварда «Тампы» Белльмара

Французский нападающий Пьер-Эдуар Белльмар следующий сезон проведёт в составе «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте. Соглашение с 38-летним форвардом подписано на сезон с зарплатой в $ 775 тыс.
Последние два сезона Белльмар провёл в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг». В минувшей кампании французский нападающий в 73 матчах регулярного чемпионата набрал 13 (4+9) очков. Также он принял участие в шести встречах Кубка Стэнли, где набрал 2 (1+1) очка в шести встречах.
Ранее «Сиэтл» договорился с защитником Уильямом Боргеном о двухлетнем контракте, по которому он будет получать в среднем $ 2,7 млн за сезон. Хоккеист стал ограниченно свободным агентом и до того, как пришёл к соглашению с клубом, обратился для разбирательств в арбитраж по зарплате.
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