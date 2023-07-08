«Сиэтл» заключил новый контракт с Боргеном, избежав арбитражного разбирательства

«Сиэтл Кракен» договорился с защитником Уильямом Боргеном о двухлетнем контракте, по которому он будет получать в среднем $ 2,7 млн за сезон, сообщает AP. Ранее хоккеист стал ограниченно свободным агентом и до того, как пришёл к соглашению с клубом, обратился для разбирательств в арбитраж по зарплате.

26-летний Борген провёл лучший сезон в своей карьере, сыграв во всех 82 матчах регулярного чемпионата за «Сиэтл». Он установил личные рекорды по голам (3) и передачам (17) и в среднем имел более 16 минут на площадке, регулярно играя в паре с Джейми Олексяком. В плей-офф сезона-2022/2023 Борген провёл все 14 встреч за «Сиэтл», забил один гол и сделал две передачи. Хоккеист был взят «Сиэтлом» из «Баффало» во время драфта расширения.

«Сиэтл» также объявил о годовом контракте с 38-летним нападающим Пьер-Эдуаром Белльмаром. По этому соглашению форвард заработает $ 775 тысяч.

В прошлом сезоне Белльмар выступал за «Тампа-Бэй», где провёл 73 матча, набрав 13 (4+9) очков. В ходе карьеры в НХЛ француз также играл за «Вегас», «Колорадо» и «Филадельфию».