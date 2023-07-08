Перри: с Бедардом для «Чикаго» наступают захватывающие времена

Нападающий «Чикаго» Кори Перри высказался о подписании контракта с «Блэкхоукс» и с нетерпением ждёт возможности помочь молодому форварду «ястребов» Коннору Бедарду освоиться в НХЛ.

«Для меня важно не столько на льду, сколько в раздевалке просто быть хорошим товарищем по команде. Попытаюсь помочь Бедарду с повседневными делами, убедиться, что он знает, что делать, куда идти, приходить вовремя. Всё в таком духе. Затем, по ходу сезона, буду давать подсказки на льду».

Эта лига непростая, особенно когда тебе 18, 19, 20 лет. Вы должны намочить ноги, попытаться понять, как вам действовать, и я просто попытаюсь ему помочь. Я очень рад этой возможности, и, очевидно, что Коннор очень сильный хоккеист. Я смотрел много его игр, особенно на чемпионате мира среди юниоров, так что для «Блэкхокс» наступают захватывающие времена», — цитирует Перри официальный сайт НХЛ.

38-летний Перри подписал однолетний контракт с «Чикаго» с зарплатой в $ 4 млн.