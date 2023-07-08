Сушинский: удивил переход Белых в ФК «Спартак», в «Авангарде» он просто заказывал форму

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский выразил удивление переходу Сергея Белых в ФК «Спартак». Белых занимал должность генерального директора «Авангарда» с 2019 года.

«С Белых я практически не работал, но меня немного удивило, что он оказался в «Спартаке». Конечно, в хоккее он вообще не участвовал. Просто заказывал форму, что-то покупал, оформлял.

Интересно даже, почему его захотел «Спартак». Но для него не будет ничего нового – обычная работа менеджера, как и в любой компании», – цитирует Сушинского Sport24.

При Белых «Авангард» становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. В прошлом сезоне клуб вернулся в Омск на новую арену.