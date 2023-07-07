Генеральный директор «Авангарда» Сергей Белых переходит в футбольный клуб «Спартак»

Генеральный директор ХК «Авангард» Сергей Белых с 1 августа переходит на новую работу в футбольный клуб «Спартак» (Москва). Специалист проработал в омском клубе четыре года.

«Счастлив и горжусь, что эти четыре года был частью «Авангарда»! Чемпионство, возвращение в Омск и запуск новой арены – это ярчайшие события для меня и клуба! За эти годы в клубе собрана исключительно классная команда профессионалов, которые решают задачи любой сложности и обеспечат «Авангарду» долгосрочное качественное развитие. Мосты ни в коем случае не сжигаю — нахожусь в плотном контакте с новым председателем совета директоров, помогу по всем направлениям своему преемнику.

Хочу выразить благодарность всем спонсорам и партнёрам «Авангарда». Отдельное спасибо – руководству компании «Газпром нефть», которая на протяжении многих лет является ключевым партнёром клуба и, не сомневаюсь, будет поддерживать его и в дальнейшем.

Желаю «Авангарду» всегда оправдывать свое название – «идущий впереди»! Пусть будет много новых побед! На всех направлениях», — цитирует Белых пресс-служба омского клуба.

При Белых «Авангард» становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. В прошлом сезоне клуб вернулся в Омск на новую арену.