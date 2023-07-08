«Хотел дать по морде главному судье». Карандин — о матче ЦСКА и «Филадельфии» в 1976 году

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин вспомнил о скандальном судействе в матче ЦСКА и «Филадельфии» в Суперсерии-1976, в которой «Флайерз» одержали победу со счётом 4:1.

«В последнем матче серии встречалась «Филадельфия» – обладатель Кубка Стэнли, и чем­пион Советского Союза – ЦСКА. Кто победит, у того и хоккей лучший в мире? Именно так. Но самое поганое, что они назначили главным судьёй человека, который за мошенничество в НХЛ был отстранён и даже лишён положенной пенсии – Ллойда Гилмора. Что он творил на льду! Я работал линейным, и у меня, как у честного человека, сибиряка, было желание подъехать и по морде ему надавать. Пытался пробраться к канадцу во время игры и высказать на английском, что думаю. Но как только я появлялся рядом, Гилмор сразу уезжал на противоположную сторону.

Чувствовал, наверное, чем всё может закончиться? Да, практически убегал. Конечно, все помнят момент, когда ван Имп так врезал Харламову, что его еле подняли. Но там много таких эпизодов: «лётчики» делали всё, чтобы сломать команду – победа любой ценой… И тогда Локтев увёл армейцев с площадки.

Но хоккей в те годы был делом политическим, им увлекались самые верхи. Вмешался наш консул в Филадельфии, который присутствовал на матче: «Константин Борисыч, верните команду, доиграйте. Не надо скандалов!» – цитирует Карандина «Спорт уик-энд».