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Капитан ЦСКА Никита Нестеров отреагировал на возвращение Ивана Федотова в клуб

Капитан ЦСКА Никита Нестеров отреагировал на возвращение Ивана Федотова в клуб
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Капитан ЦСКА, рекордсмен среди защитников-снайперов армейцев в истории КХЛ Никита Нестеров прокомментировал новости о подписании контракта с вратарём Иваном Федотовым. Сегодня, 8 июля, стало известно, что российский голкипер заключил с москвичами двухлетнее соглашение.

«Очень рады, что Ваня Федотов возвращается в ЦСКА. Это вратарь высокого уровня! Уверен, что он поможет нашей команде в предстоящих сезонах. Нет сомнений, что он быстро наберёт форму и сможет полноценно подготовиться к старту чемпионата. Убеждён, что при подписании документов были соблюдены все необходимые нормы и процедуры. Ждём Ваню в команде, всегда поддержим — мы одна команда!» — сказал Нестеров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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